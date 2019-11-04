Halo: Reach için En Düşük Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Halo: Reach için test uçuşları devam ediyor. Oyunu bilgisayarınızda oynayacaksınız, Microsoft ve 343 Industries en düşük sistem gereksinimlerini açıkladılar.

Halo: The Master Chief Collection, Mart ayındaki Inside Xbox programı sırasında PC için de duyurulmuştu. Koleksiyon paketi Splash Damage, Ruffian ve Saber Interactive stüdyolarının da yardımı ile 343 Industries tarafından özenli bir şekilde uyarlanıyor. Xbox One versiyonunun aksine parça parça PC platformuna getirilecek. Açılışın Halo: Reach ile yapılmasından sonra, Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 sırasıyla gidilecek.

Şu sıralarda, yine Mart ayında duyurulmuş olan Halo Insider kapsamında Halo: Reach için test uçuşları gerçekleştiriliyor. Oyunun PC platformuna geliş tarihi henüz belli değil ama Microsoft ile 343 Industries en düşük sistem gereksinimlerini Halo Waypoint üzerinden açıkladılar. Kendi içinde Min Spec, Min 1080p ve Min 4K olmak üzere üçe ayrılan sistem gereksinimlerine bakacak olursak, AMD için Phemon II X4 960T işlemcili, HD 6850 ekran kartı ve 8 GB belleği olan bir bilgisayar Halo: Reach oyununu 51 - 54 arasında değişen kare hızında oynamanızı sağlayacak.

Aşağıdan inceleyebileceğiniz en düşük sistem gereksinimleri, oyunun Steam versiyonu için geçerli. Yapılan açıklamaya göre, daha sonradan açıklanacak olan Windows Store versiyonu farklılık gösterecekmiş ama bunun çok az olacağı söyleniyor. Ayrıca bütünleşik ekran kartları için daha farklı seçenekler üzerinde testler de gerçekleştiriliyormuş ama henüz bir detay paylaşılmış değil.

Halo Waypoint üzerinden açıklanan Halo: Reach oyunun en düşük sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri (AMD)

İşlemci: AMD Phemon II X4 960T

Ekran Kartı: AMD HD 6850

Bellek: 8 GB

Ortalama Kare Hızı: 51 - 55

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri (NVIDIA)

İşlemci: Intel i3-550

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450

Bellek: 8 GB

Ortalama Kare Hızı: 52 - 54

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri - 1080p (AMD)

İşlemci: AMD FX-4100

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 360

Bellek: 8 GB

Ortalama Kare Hızı: 61 - 62

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri - 1080p (NVIDIA)

İşlemci: Intel i7-870

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 TI

Bellek: 8 GB

Ortalama Kare Hızı: 59 - 61

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri - 4K (AMD)

İşlemci: AMD FX-6350

Ekran Kartı: AMD Radeon 480

Bellek: 8 GB

Ortalama Kare Hızı: 60 - 62

Halo: Reach En Düşük Sistem Gereksinimleri - 4K (NVIDIA)