Halo: Reach'in İlk 18 Dakikasının Gösterildiği Oynanış Videosu Yayınlandı

Halo: Reach, yıllardan sonra PC platformuna teşrif eden ilk Halo oldu. Çıkışıyla birlikte Steam ve Twitch üzerinde zirveye oynayan oyun, ağızları da kulaklara vardırdı. IGN ise merak eden oyuncular için Halo: Reach'in ilk on sekiz dakikasını paylaştı.

Halo: The Fall of Reach sırasında geçen Halo: Reach oyununun konusuna göre; dünya benzeri bir koloni olan Reach, UNSC (Birleşmiş Milletler Uzay Komutası) için ana askeri merkez olarak hizmet ediyor. Covenant adı verilen kolektif yaratık ırkına karşı verilen mücadelede insanlığın yıldızlararası kolonilerinin neredeyse tamamı çökmüştür. Halo: Reach oyununda da Spartans olarak bilinen ve seçkin süper askerlerden kurulu UNSC özel operasyonlar birimi Noble Team'in eylemleri anlatılıyor. Biz ise Noble Six adı verilen ve ekibe yeni katılmış olan bir askerin rolünü üstleniyoruz.

Oyunun çok oyunculu tarafında revize edilmiş ilerleme sistemi, gelişmiş karakter özelleştirmesi, yirmiden fazla harita, Firefight ve Invasion gibi klasik oyun modları bulunuyor. Forge ve Theater modlarının ise önümüzdeki yıl içerisinde oyuna ekleneceği söyleniyor. Bunların yanı sıra Xbox 360 versiyonundan aktarılacak olan topluluk tarafından üretilen haritalar ve oyun tipleri PC versiyonunda da kullanılabilecek.

Halo: Reach için yayınlanmış olan on sekiz dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!