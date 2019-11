Halo: Reach'in Yeni PC ve Xbox One Görüntüleri Yayınlandı

Halo: The Master Chief Collection paketini bilgisayarınızda oynamak için gün sayıyorsanız, az bir zamanın kaldığını söyleyelim. PC platformuna parça parça geleceği söylenen koleksiyon paketinin ilk oyunu Halo: Reach olacak. Geçtiğimiz günlerde Microsoft Store sayfası üzerinden yapılan açıklama ile 3 Aralık 2019 tarihi verilmişti. Bu tarihte oyun, Halo: The Master Chief Collection paketinin Xbox One versiyonuna da eklenecek. Microsoft ve 343 Industries, Halo: Reach için yeni ekran görüntülerini paylaştılar.

Halo: Reach, ilk olarak 2010 yılında Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Konu olarak Halo: Combat Evolved öncesinde ve Halo: The Fall of Reach romanındaki olaylar sırasında geçiyor.

Dünya benzeri bir koloni olan Reach, UNSC (Birleşmiş Milletler Uzay Komutası) için ana askeri merkez olarak hizmet ediyor. Covenant adı verilen kolektif yaratık ırkına karşı verilen mücadelede insanlığın yıldızlararası kolonilerinin neredeyse tamamı çökmüştür. Halo: Reach oyununda da Spartans olarak bilinen ve seçkin süper askerlerden kurulu UNSC özel operasyonlar birimi Noble Team'in eylemleri anlatılıyor. Biz ise Noble Six adı verilen ve ekibe yeni katılmış olan bir askerin rolünü üstleniyoruz.

PC ve Xbox One için 3 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Halo: Reach için yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.