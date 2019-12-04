Halo: Reach Minimum Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Emre Fırtına - | Oyun
Halo: Reach'in yapımcı şirketi olan 343 Industries, oyunun minimum sistem gereksinimlerini açıkladı. Halo: Reach, Halo: The Master Chief Collection paketinin Steam üzerinde yayınlanan ilk oyunu olarak göze çarpmakta. Steam'de satışa sunulan Halo: Reach, aksiyon türü oyunları sevenlere hitap ediyor. Gelin hep beraber Halo: Reach'in sistem gereksinimlerine yakından bakalım.
Halo: Reach Sistem Gereksinimleri
Halo: Reach'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- CPU: AMD Phemon II X4 950 GT / Intel i3550
- GPU: AMD HD 6850 / Nvidia GeForce GTS 450
- RAM: 8GB
Oyun en düşük sistem gereksinimlerinde 51 ila 55 FPS vermekte. Hemen aşağıda yer alan görselden Halo: Reach'in tüm sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.
Halo: Reach, oyunu Steam'de 18. 50 TL'den satışa sunuldu. Uzun zamandır merakla beklenen oyunu hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.