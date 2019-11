Halo: Reach, Önümüzdeki Ay PC ve Xbox One'a Geliyor

Microsoft, Mart ayı içerisinde Halo: The Master Chief Collection paketinin PC platformuna da getirileceğini duyurmuştu. 343 Industries stüdyosunun Splash Damage ve Ruffian stüdyolarının da yardımı ile sürdürülen uyarlama çalışmaları önümüzdeki ay Halo: Reach ile ilk meyvesini verecek. Halo: Reach, 3 Aralık 2019 tarihinde PC ve Xbox One için yayınlanacak. Eğer dilerseniz oyunu şu an Steam veya Microsoft Store üzerinden ön-sipariş ile alabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi Halo: The Master Chief Collection, Xbox One versiyonunun aksine PC platformuna parçalar halinde getirilecek. Bunun en büyük nedeni, 343 Industries stüdyosunun sağlıklı bir aktarımın gerçekleştirilmesini amaçlaması doğrultusunda paketteki her bir oyun ile ayrı ayrı ilgilenilecek olması. Haziran ayı içerisinde, sadece PC platformunda faaliyete geçen Halo Insider Program kapsamında Halo: Reach oyununun test uçuşları gerçekleştiriliyordu. Dün Microsoft Store üzerinden yapılan açıklama ile Halo: Reach, 3 Aralık 2019 tarihinde PC için satışa sunulacağı duyuruldu. Bu oyun, aynı gün Xbox One platformundaki ve Xbox Game Pass abonelerinin ek bir ücret ödemeden indirebildikleri Halo: The Master Chief Collection paketine de eklenecek. Bir diğer deyişle, Xbox One için de yayınlanmış olacak. Bu sayede Master Chief ağabeyimizin macerası bir bütün haline getirilmiş olacak.

Halo: Reach oyununun çıkışı sonrasında da kronolojik olarak Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Ana Senaryo) ve Halo 4 sırasıyla gidilecek. Şimdilik hangi oyunun ne zaman ekleneceğine dair tarih duyurusu yapılmış değil ama bu oyunların tamamı 2020 yılı içerisinde PC oyuncularıyla buluşturulacak.

Halo: Reach oyununun PC versiyonu 4K çözünürlükte 60 FPS ve üstü akıcılıkta oynanabilecek. Buradan anladığımız kadarıyla oyunda saniyede geçen kare sayısı (FPS) için herhangi bir kilit konulmayacak. Bunların yanı sıra klavye ve fare, 21:9 ebatlı monitörler, uyarlanabilir eşitleme desteği, FOV (Görüş Alanı) özelleştirmesi ve çok daha fazlası olacak.

Ana senaryo tarafında Noble Six olarak on bir görevlik bir hikaye ve çok-oyunculu tarafında da revize edilmiş ilerleme sistemi, gelişmiş karakter özelleştirmesi, yirmiden fazla harita, Firefight ve Invasion gibi klasik oyun modları bulunacak. Forge ve Theater modlarının da önümüzdeki yıl içerisinde oyuna ekleneceği söyleniyor. Microsoft oyunun Xbox 360 versiyonundan aktarılacak olan topluluk tarafından üretilen haritaların ve oyun tiplerinin PC versiyonunda kullanılabileceğini de söylüyor.