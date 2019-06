Halo: Reach PC Beta Testi Önümüzdeki Hafta Başlayacak

Microsoft ve 343 Industries bildiğiniz gibi bir süredir Halo: The Master Chief Collection ve Halo Insider Program ile uğraşıyor. Mart ayı içerisinde faaliyete geçen program sayesinde kayıtlı kullanıcılar hem Halo: The Master Chief Collection içeriğindeki hem de gelecekte çıkacak olan Halo oyunlarını çıkışlarından önce deneme fırsatı bulabilecekler. Flight adı verilmiş olan beta testlerinden ilkinin Halo: Reach ile Nisan ayında başlaması hedeflenmişti. Ancak Mayıs ayı içerisinde Halo Waypoint sitesi üzerinden açıklama yapan Halo Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, Halo: The Master Chief Collection'ın PC versiyonunun henüz beklenen kaliteye ulaşamaması yüzünden testin herhangi bir tarih verilmeksizin ertelendiğini duyurmuştu.

PC ve Halo hayranlarını üzen bu haberin ardından, en nihayetinde bugün müjdeli bir gelişme yaşandı. 343 Industries tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Halo: Reach ile başlayacak olan ilk beta testi (Flight) önümüzdeki hafta başlayacak. Her ne kadar bu kesin bir dille belirtilmiş olsa da takdir edersiniz ki aksilikler her zaman yaşanabilir ve buna bağlı olarak da planlar değişebilir. Yani sürpriz bir yeni ertelenme haberiyle daha karşılaşabiliriz. Ancak aksilik yaşanmadığı takdirde önümüzdeki hafta büyük hafta olacak.

"Daha tutarlı bir şekilde başlıyoruz çünkü önümüzde birçok aşama var ve servis hattının güzel bir şekilde işlemesini, iletişimimizin açık olmasını ve katılımcıların da geri dönüşlerini sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlama almak istiyoruz." yorumunda bulundu 343 Industries ve devam etti. "Test edilmesi, doğrulanması ve tasviplere uygun olması gereken o kadar çok parça ve aşama var ki, Halo Insider kullanıcılarımızı kaliteli bir uçuşa çıkarmak için zamana ihtiyacımız var."

Söylenene göre Halo: Reach oyununun PC beta test versiyonu neredeyse tamamlanmak üzereymiş. Şimdilik 343 Industries tarafından pek fazla bir detay verilmiş değil ama beta testinin eğer bir aksilik olmaz ise önümüzdeki hafta başlayacağını düşünecek olursak yakın bir zamanda merak edilen detaylar paylaşılacaktır. Gelişmeler için takipte olacağız.