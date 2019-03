Halo: The Master Chief Collection'ın PC Versiyonundan Yeni Detaylar

1987 yılından bu yana her yıl düzenlenen SXSW (South by Southwest) festivalinin bir yenisi bu ay içerisinde gerçekleştirildi. Festival kapsamında da 15 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında, ilki 2014 yılında düzenlenen Halo Championship Series'in de bir yenisi gerçekleştirildi. 343 Industries ve Microsoft tarafından her sene düzenlenen eSport turnuvasının sonuçlanmasının ardından, Halo: The Master Chief Collection paketinin PC versiyonu için yeni birkaç bilgi daha paylaşıldı. Play Anywhere ve Cross-Platform desteğinin olmayacağı paket için Gold abonelik gerekmeyecek.

Yakın bir zaman önce duyurulmuş olan Halo: The Master Chief Collection paketinin PC versiyonu için herhangi bir çıkış tarihi verilmiş değil ama daha önceden de paylaştığımız haberimizde de belirttiğimiz üzere, parça parça yayınlanacak olan oyunlardan ilki Halo Reach olacak. SXSW 2019 sırasında Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere bakacak olursak, Halo: The Master Chief Collection, Play Anywhere programına dahil edilmeyecek. Bildiğiniz gibi bu program kapsamında, desteklenen oyunlardan Xbox One için olanını aldığınızda Windows 10 için olanı da ücretsiz olarak hediyeniz oluyordu. Halo: The Master Chief Collection ise bu programa dahil edilmeyecek.

Bir diğer bilgi ise çıkış gününde Cross-Platform desteğinin sunulmayacak olması. Her ne kadar 343 Industries bu desteği sunmak istiyor olsa da öncelikli olarak paketin PC versiyonunu sağ salim tamamlamak amacındaymış. Çıkış sonrasında ise topluluğun geri dönüşüne göre Cross-Platform desteği getirilecekmiş.

Son olarak, Halo: The Master Chief Collection paketini Steam üzerinden satın alsanız dahi bir Xbox Live hesabınızın olması gerekecek ama bu sizi endişelendirmesin. Pakette sunulacak olan oyunların çoklu-oyuncu modlarını oynamak için herhangi bir Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyacınız olmayacak. Bütün modlara ücretsiz olarak giriş yapabileceksiniz. Bu aslında şaşırtıcı bir şey değil; çünkü, bildiğiniz gibi PC üzerindeki hiçbir Xbox Live oyunu Gold abonelik istemiyor ve Halo: The Master Chief Collection da bu konuda bir istisna olmayacak.