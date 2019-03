Halo: The Master Chief Collection, PC için de Gelecek Olabilir

İlk bölümü geçtiğimiz senenin Mart ayında gerçekleşen aylık Inside Xbox programının yeni bölümü, bugün gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi bizleri heyecanlandırmak için açıklama yapan Microsoft, bugün yayınlanacak olan yeni programda Halo: The Master Chief Collection ile ilgili bir haberin bizleri beklediğini söylemişti. Bildiğiniz gibi Inside Xbox, büyük duyuruların yapıldığı bir programdan ziyade Xbox topluluğu için bilgi tazeleme maksadıyla yapılan bir söyleşi programı ama bugün bir istisna olabilir. Microsoft, Halo: The Master Chief Collection için bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Halo: The Master Chief Collection, 2014 yılının Kasım ayında Xbox One için satışa sunulmuştu. Daha sonradan da Xbox Game Pass servisine gelen oyunun içeriğinde, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 ve Halo 4 oyunları bulunuyor. Her Halo hayranının sahip olması gereken bu özel paketin PC için de gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Bugün gerçekleşecek olan Inside Xbox programı öncesinde, Microsoft Store üzerindeki Halo: The Master Chief Collection sayfasında, 'Şurada mevcut' kısmındaki Xbox One ibaresinin yanına bir de Surface Hub logosunun eklenmiş olması, bir şeylerin döndüğüne işaret ediyordu. Bilhassa program sırasında bu dörtleme ile ilgili bir duyurunun yapılacağının sözünün verilmesine bakacak olursak, epey şüphe çekici. Bu gelişmenin ardından, Xbox uzmanı olarak lanse edilen Brad Sams tarafından Halo: The Master Chief Collection'ın PC versiyonu üzerinde çalışıldığını ve E3 2019 fuarı sırasında duyurulacağını iddia etmesi, bütün gözlerin yeniden Microsoft ve Phil Spencer tarafına dönmesine neden olmuştu.

Tüm bunların ardından, Reddit üzerinde yaşanan bir sohbet ise duyurunun elinin kulağında olduğunu ortaya koydu. Bir Halo hayranı olan thewombinthesky, "Eğer bu ay özel duyurular sırasında PC için MCC duyurusu gelirse, bu pizzayı değerlendiren ilk 343 personeline alacağım." şeklinde yorum yapmış ve akabinde de Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard olan ske7ch343, "Ne tür bir pizzadan bahsediyoruz?" şeklinde bir cevap vermişti. Bugün ise Twitter hesabı üzerinden durum güncellemesi yayınlayan Jarrard, bir pizza emojisi göndermiş.

🍕 — Brian Jarrard (@ske7ch) 12 Mart 2019

Bakalım bu söylentilerden ve rapordan sonra, Halo: The Master Chief Collection PC platformuna da gelecek mi? Bunun cevabı, tabii ki bugün gerçekleştirilecek olan Inside Xbox programında saklı. Gelişmeler için bizi takipte kalın!