Halo: The Master Chief Collection, PC için de Geliyor!

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de belirttiğimiz gibi, Xbox One platformu için satışa sunulmuş olan Halo: The Master Chief Collection paketinin PC platformuna da gelebileceğine dair bir takım güçlü işaretler almıştık. Bu işaretler, bu gecenin Inside Xbox programı sırasında nihayete erdi. Halo: The Master Chief Collection PC kullanıcılarıyla da buluşmaya hazırlanıyor.

Tam gece yarısı başlayan Inside Xbox programında yapılan duyuru ile Halo: The Master Chief Collection, PC için de satışa sunulacak. Bu platforma gelen son oyunun Halo 2 olduğunu düşünecek olursanız, esasında çok büyük bir duyuru demek yerinde olur. Hem Microsoft Store hem de Steam üzerinden satışa sunulacak olan Halo: The Master Chief Collection paketinin PC versiyonuyla, Splash Damage ve Ruffian stüdyoları ilgileniyorlar. Geçmişte Splash Damage, Microsoft için Gears of War oyunlarının ve Ruffian da Crackdown 3 oyunun üzerinde çalışmıştı. Bir diğer deyişle paket emin ellerde.

Ne var ki Microsoft tarafından yapılan duyuruya bağlı olarak Halo: The Master Chief Collection, Xbox One platformunda olduğu gibi paket olarak gelmeyecek. Bunun yerine parça parça olarak PC oyuncularıyla buluşacak. İlk olarak Halo: Reach oyununun çıkışını göreceğiz. Geri kalan oyunlar ise ilk oyundan başlayacak şekilde Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST ve son olarak da Halo 4 ile çıkış gerçekleştirecekler. Bu sayede her bir oyunu bağımsız olarak alabilecek, istemediğiniz bir oyuna para vermek zorunda kalmayacaksınız.

Son olarak Bungie tarafından geliştirilmiş son Halo oyunu olan Halo: Reach, Halo: The Master Chief Collection paketinin Xbox One versiyonuna dahil edilecek. Çoklu-oyuncu modu olan Forge and the Theater, pakete sahip olan herkesin erişimine açık olacakken, ana senaryo ve Firefight ise ücretli indirilebilir içerik olarak sunulacak. Ancak Xbox Game Pass abonesi iseniz Halo: Reach oyununun tamamına erişim hakkınız olacak.