Halo: The Master Chief Collection PC Testi Ertelendi

Bir yandan Halo: Infinite, bir yandan da Halo: The Master Chief Collection paketinin PC versiyonu üzerinde çalışmakta olan 343 Industries, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde PC için Halo Insider Program duyurusunu yapmıştı. Katılımda bulunanların gelecekte çıkacak olan Halo oyunlarını çıkışlarından önce deneme fırsatı bulacakları bu program, bildiğiniz gibi ilk olarak Halo Reach ile başlayacak.

Bu ayın başlarında Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yapmış olan Halo Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Halo: The Master Chief Collection için PC platformundaki testlerin bu ay içerisinde başlayabileceğini belirtmişti. Ancak testin başlangıcı başka bir bahara kaldı. Halo Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, yeni açıklamasıyla testlerin ertelendiğini duyurdu.

Halo Waypoint sitesi üzerinden açıklama yapan Jarrard, "Coşkunun ve bekleyişin üst seviyede olduğunun farkındayım ve stüdyo içindeki herkes de bunu paylaşıyor." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ama bu gerçekten karmaşık bir proje ve kalitenin diğer her şeyin önünde olduğu konusunda hemfikiriz ve MCC'yi Halo hayranlarının ve PC oyuncularının beklediği ve istediği bir seviyede PC'ye getirmemiz lazım. Büyük bir gelişim kaydedilmiş ve diğer pek çok alandaki iş bitmiş olduğu halde bazı açılardan başta öngörülenden çok daha zorlayıcı olacağı ortaya çıkıyor."

Halo Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard test için yeni bir zaman aralığı vermiş değil ama 343 Industries olarak testi mümkün olabildiğince yakın bir zamanda başlatmak için Ruffian ve Splash Damage ile sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.