Kendinizi Halsiz Hissediyorsanız Bu Günlük Aktiviteleri Yapın!

Yeni bir araştırma, belirli etkinlikler için enerjisinin yetersiz olduğunu düşünen, kendini hareket edemeyecek kadar halsiz hisseden kişilerin bazı günlük aktiviteleri bir alışkanlık haline getirmesinin enerji arttırmada çok yararlı olabileceğini gösteriyor. Egzersiz önceden zihinsel sağlık ve fiziksel enerji seviyesi üzerindeki olumlu etkilerle ilişkilendirilmiş olsa da yapılan bu araştırma diğerlerinden farklı olarak günlük olarak yapılan etkinliklerin zihinsel uyanıklığı arttırmak ve enerji kazanmak için nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor.

Kendini İyi Hissetmenin Anahtarı Olan Günlük Aktiviteler

Egzersiz elbette ki bir kişinin yaptığı fiziksel aktiviteler bütününü ifade ediyor. Yüzme gibi basit eylemlerden tutun da ağırlık kaldırmak gibi yorucu eylemlerin tamamı egzersiz olarak kabul edilebiliyor. İnsanların çoğu günlük yaşantısında çamaşır yıkamayı, merdiven çıkmayı ve varış noktasına kadar yürümeyi egzersiz olarak görmese de bunlar da aslında birer egzersizdir.

Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkisini araştırmaya gelince çok az çalışma günlük alışkanlıklara odaklanmış ve bu anlamda egzersizlerin etkilerini incelemiştir. Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ve Central Institute of Mental Health (CIMH) tarafından yapılan yeni çalışma, önceki araştırmalardan daha farklı bir noktayı aydınlatıyor.

Araştırmacılar, çeşitli araştırma yöntemlerine başvurarak günlük aktiviteleri ve bunların insan üzerindeki olumlu etkilerini ele aldı. Bu yöntemlerden ilki için 67 kişilik bir katılımcı grubunun yardımı alındı. Bu kişilerin hareketleri, akıllı telefonlardaki gibi sensörlerle takibe alındı. 83 kişi daha manyetik rezonans tomografi verilerine katkı sağladı.

Günlük Yapılan Etkinlikler, İnsanları Enerjik Hissetiriyor

Araştırmacılar, katılımcıların aktiviteden hemen sonra uyanıklık ve enerji seviyesinde önemli bir artış meydana geldiğini keşfetti. Her ikisi de refah duygusuna ve genel olarak ruh sağlığına önemli katkılarda bulundu. Araştırmacılar, elde ettikleri verileri kullanarak günlük olarak yapılan etkinliklerin beyin üzerindeki etkilerine de ışık tuttu.

Çalışmayla beraber egzersizlerin serebral lobların bir kısmını olumlu etkilediğini ortaya koydu. Bu, beynini zihinsel sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir etki sağladığı ve duyguların düzenlediği kısımlardan oluşuyor. Araştırmacılar, daha küçük hacimde serebral korteks bulunan kişilerin daha az enerjik olduğunu hissettiklerini ve zihinsel sağlık sorunları yaşama risklerinin daha yüksek olduğu ifade etti.

CIMH Direktörü Profesör Andreas Meyer-Lindenberg, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sonuçlar günlük yaşantıda yapılan fiziksel aktivitelerin özellikle psikiyatrik bozukluklara yatkın kişiler için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Çalışmada toplanan veriler, gelecekte kendisini yeterince enerjik bulmayan kişiler için akıllı telefon uygulamasında kullanılabilir” ifadelerini kullandı.