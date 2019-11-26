Haluk Bilginer Emmy 'En İyi Erkek Oyuncu' Ödülüne Layık Görüldü

Şahsiyet dizisi ile oyunculuğundan oldukça söz ettiren Haluk Bilginer, uluslararası arenada önemli bir ödüle layık görüldü.

'En İyi Erkek Oyuncu'

25 Kasım tarihinde gerçekleşen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerine kavuştu. Ay Yapım tarafından yapılan ve PuhuTv tarafından yayınlanan Şahsiyet isimli dizinin başrolü konumundaki Haluk Bilginer de ödüle layık görülen oyunculardan birisi oldu.

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Haluk Bilginer, Türkiye'de Uluslararası Emmy Ödülü alan ilk oyuncu oldu. New York sınırları içerisinde gerçekleştirilen törene katılan Bilginer konuşmasına "Merhaba" diyerek başladı. Konuşmasının devamında "Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum." dedi.

Haluk Bilginer'in ödül aldığı kategoride finale kalan rakiplerinin Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner olduğunu belirtelim. Bilginer, sosyal medyada hem vatandaşlardan hem de devletin önemli kademelerinden tebrikler aldı.