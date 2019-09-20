Haluk Bilginer En İyi Oyuncu Ödülüne Aday

İnternet dizilerinin giderek arttığı günümüz dünyasında, Türkiye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce internet üzerinden yayınlanan ve çok beğenilen şahsiyet dizisi bu tür yapımlar içerisinde en iyiler arasındaydı. Görünen o ki dizi yavaş yavaş ödül toplamaya başlıyor.

Hakan Günay tarafından senaryosu yazılan ve Onur Saylak yönetiminde çekilen Şahsiyet dizisi, temel olarak bir seri katilin hikayesini anlatıyor. İçerisinde Türkiye'nin eski dönemlerine yapılan göndermelerin de bulunduğu bu dizi Dünyanın en iyi 40 dizisi arasına girmeyi de başardı.

Haluk Bilginer üstün bir oyunculuk performansı sergilemişti

Türkiye'nin başarılı Tiyatro ve sinema oyuncularından olan Haluk Bilginer bu dizide de kendisini göstermeyi başardı. Genellikle set disiplini ile tanınan ünlü oyuncu giderek daha fazla profesyonel bir iş ortaya koyuyor.

Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD gibi birçok ülkeden adayların olduğu Emmy ödüllerinde Haluk Bilginer de yer aldı.

Şahsiyet dizisinde; Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Hümeyra gibi usta oyuncular yer alırken Haluk Bilginer yine farkını ortaya koydu. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen usta oyuncu, böylece bir ödül daha olabilme şansını yakaladı. Haluk bilginer'in bu dizideki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.