Son birkaç yıl içerisinde Şahsiyet gibi Türk yapımı dizilerle beraber yabancı yapımlara doğru yönelen başarılı oyuncu Haluk Bilginer’in Exxen dizisinin çekimleri başladı. “Şeref Bey” ismi ile seyirci kitlesinin önüne çıkışını gerçekleştirecek olan dizi, çekimleri tamamlandıktan kısa bir süre sonra birkaç ay önce Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ve hızla temelleri atılan dijital yayın platformu Exxen’de yayımlanacak.

Haluk Bilginer’in Exxen Dizisinin Konusu Nedir?

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrolünü üstlendiği yeni dizi Şeref Bey’in Exxen’de yayımlanacağının müjdesi verilmişti. Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021 yılından itibaren internet kullanıcılarının hizmetine sunmayı amaçladığı Exxen platformunda yer alacak dizinin konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat dizinin ismi olan Şeref Bey’in hayatı ile ilişkili olacağı tahmin ediliyor.

Şeref Bey Oyuncu Kadrosu

Dizinin konusu henüz tam olarak belli olmasa bile dizinin oyuncu kadrosunun şekillenmeye başlandığını söylemek mümkün. Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü ile oyuncusu Ali Atay, Şeref Bey’in kamera arkasında yer alan önemli isimlerden ikisi olacak.

Başarılı yönetmen Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisinde olduğu gibi yönetmen koltuğunda otururken kendisini yönetmenlik ve senaryo alanında geliştiren Ali Atay ise senaryo danışmanlığı yapacak. Dizinin senaryosu ise Yusuf Reha Alp tarafından yazıldı.

Kamera önünde yer alacak oyunculardan bazıları Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Ertan Saban, Beyti Engin, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun ve Şükran Ovalı olarak açıklandı.

Exxen’de Yer Alacak Diğer İçerikler

Acun Ilıcalı, Netflix rakibi dijital yayın platformunda yer alacak içerikleri duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı tarafından bu zamana kadar duyurulan projelere göre Exxen’de yer alacak projelerin arasında Tolga Çevik’in Tolgshow’u, ünlü YouTuber Enes Batur’un dört farklı projesi, Beyazıt Öztürk ile İbrahim Büyükak’ın Pişti isimli programı, Gökhan Çınar’ın Katarsis programı yer alıyor.

Ilıcalı ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile YouTube’da kısa süre içerisinde popüler olmayı başarmış Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile anlaşmış olduğunu da açıklamıştı. Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile yaptığı anlaşmayı Instagram’da yayımladığı hikayede şu ifadelere yer vererek duyurmuştu: “Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen’de. Hepimize hayırlı olsun.”