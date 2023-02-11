Haluk Levent'in 99 Depreminde Kurtardığı Çocuk Kahramanmaraş Ekipleri İçerisinde Yer Aldı

Türkiye'nin tarihinde gördüğü en büyük felaketler arasında yer alan 1999 Düzce ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede canla, başla çalışmalarını sürdüren Haluk Levent ve Ahbap ekibi için bazı sevindirici haberler geliyor.

Haluk Levent'in 1999 depremi sırasında enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu bir çocuğun Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak çalıştığı iddia edildi. Haluk Levent ise bu tweete cevap verdi.

Haluk Levent: "Galiba Asker"

Söylediler ama galiba asker https://t.co/C7OnIEyFki — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

Fatih Koparan isimli bir Twitter kullanıcısı, 1999 yılına ait bir gazete küpürünü paylaşarak Haluk Levent'in kurtarılmasına yardım ettiği çocuğun Kahramanmaraş'ta gönüllü olduğunu iddia etti.

Haluk Levent ise konuyla ilgili kendisine bilgi geldiğini, kurtarılan kişinin tahminlerine göre asker olarak görev yaptığını bildirdi.