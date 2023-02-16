Haluk Levent'ten Açıklama: Ahbap Faaliyetlerini Aksatmaya Çalışanlar Oldu

Haluk Levent, Ahbap faaliyetlerini aksatmaya çalışanların olduğunu ve engellendiklerini açıkladı. İşte detaylar!

Haluk Levent'ten Açıklama: Ahbap Faaliyetlerini Aksatmaya Çalışanlar Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Depremin ardından bölgede çalışmalara başlayan Ahbap, son günlerde bazı eleştirilere maruz kalıyor. Eleştirilere karşı cevap veren Haluk Levent, dün gece saat 22.00'de önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Ünlü isimden açıklama erken geldi.

Ahbap Başkanı Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin bazı çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını, konunun yetkililere bildirilerek çözüldüğünü iletti.

İşte Haluk Levent'in Açıklaması

Toplanan bağışlarla ilgili birçok spekülasyon yapıldığını belirten Haluk Levent, TOKİ ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve depremzedeler için konut yapımına başlayacaklarını aktardı. Haluk Levent'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim, sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor.İlk iş toki ile görüştüm.Acil konut yaptıracağız!

Açıklayacağım konu şuydu:

Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız. İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize..."

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