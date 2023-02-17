Haluk Levent Karalama Kampanyalarına Twitter'dan İsyan Etti

Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdürüen sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği ve derneğin başkanı Haluk Levent, son günlerde itibarlarını zedelemek için bir ekip kurulduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz gün Ahbap Derneği çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını açıklayan Haluk Levent, yaşanan sorunlar sonrasında sosyal medyadan uzaklaşma kararı aldığını belirtti.

Hesapları Artık Ahbaplar Yönetecek

1) Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum.

Ahbap ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar.



Ben de bir karar aldım.

Ben çalışmalarıma devam edeceğim.

Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek.

Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor. — Haluk Levent Ahbapları (@haluklevent) February 17, 2023

Ahbap Derneği ve kendisini yıpratmak adına geçmişten birçok içeriğin yayıldığını belirten Haluk Levent, karalama kampanyalarına rağmen çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Haluk Levent'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir ekip kurulmuş, kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap'ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhattap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ena yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden elen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz. Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım. Bilginize..."

Haluk Levent, geçtiğimiz gün sunucu ve manken Deniz Akkaya'nın kendisinin Sezgin Baran Korkmaz ile olan fotoğraflarıyla alakalı paylaşımları hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açacağını ve elde edilecek paranın tamamının depremzedeler için kullanılacağını açıklamıştı.