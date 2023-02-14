Haluk Levent Depremzedelere Yardıma Giderken Trafik Kazası Geçirdi!

AHBAP derneğinin kurucusu ve ünlü müzisyen Haluk Levent, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giderken trafik kazası geçirdi. İlk gelen bilgilere göre sevilen ismin durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

AHBAP isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Haluk Levent, depremin olduğu günden bu yana var gücüyle vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamak ve gerekli durumlarda yetkili makamlarla iş birliği ve koordinasyon sağlamak için çalışıyor.

Haluk Levent'in Sağlık Durumunun İyi Olduğu Aktarıldı

Bugün depremin merkez üssü Pazarcık'a doğru yola koyulan ünlü ismin kaza nedenine dair detaylar şimdilik belli değil ancak kazanın ardından hızla hastaneye sevk edilen ismin sağlık durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

Haluk Levent'in kontrollerinde bir sorun çıkmadığı takdirde gün içerisinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Kazaya ve kendisine dair gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.