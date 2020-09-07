Hamilelik Testinde Doom Açmayı Başardılar

Tersine mühendisliği seven ve genellikle eski donanım ve yazılımlarla çalışan bir programcı elektronik gebelik testinde Doom oyununu tamamen işlevsel bir şekilde çalıştırmayı başardı. Efsane 1993 model Doom hamilelik testinde nasıl gözüküyor?

Twitter'da yayınladığı tweet ile sosyal medyanın gündemine düşmeyi başaran Foone isimli programcı, elektronik ekranı olan hamilelik testinde Doom oyununu çalıştırdı. Her ne kadar deneyim pek hoş olmasa da, gebelik testinin 128x32 piksel monokrom ekranında Doom çalıştırmak biraz garip gözüküyor.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128x32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT — foone (@Foone) September 7, 2020

Hamilelik Testinde Doom Oynamak İster Misiniz?

Hamilelik testi gibi son derece basit bir cihazda nasıl Doom oynandığını merak ediyor olabilirsiniz. Aslında Foone burada farklı CPU ve LCD kullanmak zorunda kaldı ve bu şekilde hamilelik testini basit bir bilgisayara çevirdi. En nihayetinde elektronik gebelik testinde Doom çalıştırmayı başaran programcı paylaştığı tweet'te oyunu oynamadığını, sadece video yansıtabildiğini belirtti.

Açıkladığım gibi bu gerçekten bir hamilelik testinde Doom oynamak değildi, oynatılan sadece bir videoydu yanı etkileşimli bir oyun değil. Yine de Doom'u oynanabilir hale getirmeyi umuyorum.

Temelde tek yaptığım bir OLED ekranı ve kendi mikrodenetleyicimi birleştirdim. OLED'i çalıştırmak için kullanabileceğim mevcut kitaplıklar var ve ardından USB üzerinden pikselleri yansıtabilmek için basit bir komut dosyası yazdım"