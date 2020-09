Hamilelik Testinde Doom Açmayı Başardılar

Tersine mühendisliği seven ve genellikle eski donanım ve yazılımlarla çalışan bir programcı elektronik gebelik testinde Doom oyununu tamamen işlevsel bir şekilde çalıştırmayı başardı. Efsane 1993 model Doom hamilelik testinde nasıl gözüküyor?

Twitter'da yayınladığı tweet ile sosyal medyanın gündemine düşmeyi başaran Foone isimli programcı, elektronik ekranı olan hamilelik testinde Doom oyununu çalıştırdı. Her ne kadar deneyim pek hoş olmasa da, gebelik testinin 128x32 piksel monokrom ekranında Doom çalıştırmak biraz garip gözüküyor.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128x32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT