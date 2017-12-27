Hande Yener, Instagram'dan Seren Serengil'in Çıplak Fotoğrafını Paylaştı!

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Sosyal medya, iki ünlü ismin kavgası ile adeta yangın yerine döndü. Bu sefer ringin bir köşesinde Hande Yener; diğer köşesinde ise Seren Serengil var. İki şarkıcının karşı karşıya gelmesine neden olan konu ise; Serengil'in Hande Yener'in '2017'de en çok dinlenen şarkıcı' olduğuna inanmaması. Tabii tartışmanın sadece bununla sınırlı kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte iki ünlü ismin kavgasında yaşananlar.

Dün gece saatlerinde sosyal medyada başlayan Hande Yener - Seren Serengil kavgasını başka bir boyuta taşıyan olay, Hande Yener'in Seren Serengil'e ait olan çıplak fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaşması oldu.

Herkesi şoke eden bu paylaşım, Instagram'ın radarına takıldı ve Yener'in paylaştığı çıplak fotoğraf kısa bir süre sonra kaldırıldı. Tabii bu skandal paylaşımdan sonra Yener ile Serengil arasında yaşanan kavga bambaşka bir evreye geçti.

Hande Yener - Seren Serengil Kavgası Nasıl Başladı?

Telifmetre'nin '2017 RADYOTV SANATÇI TOP10" listesinde Hande Yener'in ilk sırada yer alması, Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında masaya yatırıldı.

Hande Yener'in, en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmayıp eleştiri yapan Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını söyleyince olan oldu.

İşte Serengil'in konuyla ilgili programdaki açıklamaları:

Hande Yener, Serengil'in Çıplak Fotoğrafını Paylaştı

Kendisine yönelik eleştiriler karşısında çok sinirlenen Hande Yener, sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran o skandal paylaşımı yapınca ortalık daha da karıştı.

Yener, Seren Serengil'in üstsüz çekilen eski bir fotoğrafını "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla Instagram Hikayesi olarak paylaştı. Kısa bir zaman sonra kaldırılan fotoğraf hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcısı, fotoğrafı kendisinin kaldırmadığını söylerken, "Ben silmedim. Instagram müstehcen bulmuş" açıklamasını yaptı.

Seren Serengil'den Hande Yener'e Sert Cevap

Seren Serengil, Yener'in kendisine ait çıplak fotoğrafı paylaşmasının ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil. Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi"

Serengil bununla da kalmayarak, Yener'in eski kliplerinden olduğu düşünülen bir fotoğrafı "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Kavga Büyüyor

Hande Yener ile Seren Serengil arasındaki kavgaya, şarkıcı Aylin Coşkun da katıldı. Sabahtan beri sosyal medyayı sallayan kavgada sular bir türlü durulmazken, yeni bir cephenin daha açılması tartışmanın daha alevli bir hal almasına neden oldu.

Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında telifmetre listelerinde üst sırada yer alan Aylin Coşkun'a da sallamıştı. Serengil, Aylin Coşkun'un Hande Yener'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etmişti.

Coşkun, söz konusu iddialar üzerine kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!"

Bakalım iki ünlü ismin kavgası nerede son bulacak?

Hande Yener - Seren Serengil kavgasında sence kim haklı? Yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma.