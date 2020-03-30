Hangar 13, Sıradaki Oyunu için Baş Yapımcı Arayışında

Hangar 13, son olarak Mafia III ile karşımıza çıkmıştı. Oyunun 2016 yılının son çeyreğinde satışa sunulduğu göz önünde bulundurulursa, Birleşik Krallık menşeli stüdyo uzun zamandır sessizliğini koruyor diyebiliriz. Halihazırda nasıl bir oyun üzerinde çalışıldığı belirsiz ama verilen yeni bir iş ilanı bizlere bazı ipuçları veriyor.

Verilen iş ilanına bakılırsa Hangar 13, AAA bir oyun için açık dünya veya Sandbox oyunlar yaratmada deneyimli bir Baş Yapımcı arıyor. Henüz hakkında pek bir bilgi sahibi olmadığımız bu AAA oyun, yepyeni bir fikri mülkiyet olacak. Dahası ise gelecekte bir marka haline getirilmesi de planlanıyormuş. Anlayacağınız üzere yeni bir Mafia oyunu gelmiyormuş gibi görünüyor.

Pozisyon için seçilecek olan adayın, yeni fikri mülkiyetin geliştirilme aşamasını yöneteceği için son derece deneyimli olması bekleniyor. Ayrıca bahsi geçen oyunun, çıkışı sonrasında yayınlanacak olan indirilebilir içerikler dahil sorunsuz bir şekilde servis edilmesinde de büyük bir rol oynayacak, bu pozisyona yerleşecek olan kişi.

Şimdilik bu gizemli oyun ile ilgili daha fazla bir bilgi bulunmuyor ama geçtiğimiz ayın başlarında Take-Two Interactive şirketinin 2020 finansal yılının üçüncü çeyreğine ilişkin olarak yaptığı konferans sırasında konuşan Başkan Karl Slatoff, Hangar 13 stüdyosunun sıradaki oyunu hakkında önümüzdeki aylarda merak edilen detayların paylaşılacağı söylenmişti. Muhtemelen o zaman yavaş yavaş geliyormuş gibi görünüyor.