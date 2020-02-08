Hangar 13 ve 2K Silikon Vadisi Stüdyosunun Oyunları Yakında Açıklanacak

Son olarak karşımıza Mafia III ile çıkmış olan Hangar 13 ve Silikon Vadisi dolaylarında kurulmuş olan bir başka 2K Games stüdyosu, şu sıralarda yeni projeleri üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki aylarda da bu projeler hakkında merak edilen detayların paylaşılacağı söyleniyor.

Take-Two Interactive şirketinin 2020 finansal yılının üçüncü çeyreğine ilişkin olarak yatırımcılar ve analistlere yönelik olarak yaptığı konferans sırasında konuşan Başkan Karl Slatoff, net bilgiler vermemiş olsa da yakın bir zamanda her iki stüdyonun projeleri hakkında daha fazla detayın paylaşılacağının sözünü verdi.

Aslında bakacak olursanız, bu projeler hakkında elde fazla bir bilginin olduğunu söylemek zor. 2018 yılı içerisinde Hangar 13 Oyun Yönetmeni Haden Blackman ile yapılan röportaj sırasında ekip olarak daha ilham verici ve daha canlandırıcı bir konu üzerinde durmak istediklerini söylemişti. Bu röportaj sonrasında, mevcut proje hakkında ek bir detay öğrenememiştik.

Silikon Vadisi dolaylarında bulunan 2K Games stüdyosunun başında Sledgehammer Games eski kurucu ortağı Michael Condrey bulunuyor. Stüdyonun 2019 yılının başlarında gerçekleşen açılışı sırasında Condrey, farklı altyapıları ve bakış açıları olan geliştiricileri ekibe almayı istediğini dile getirmişti.

Her iki stüdyonun da yeni projeleri hakkında yeni detaylar öğrenmek için sabırsızlanmamak elde değil. Bakalım karşımıza nelerle çıkacaklar. Gelişmeleri takibe devam.