Hangi Apple Ürünleri iOS 13 Alacak?

Dünyanın en önemli teknoloji kuruluşlarından olan Apple, gözde güncellemesi iOS 13 ile ilgili yeni bir haber yayınladı. Şirketin yaz başlarında, Dünya Geliştiriciler Konferansı sonrasında iOS 13’ün hangi modellere geleceğini açıklaması bekleniyor.

Apple her ne kadar bütün modellerine yeni güncellemeler getirmeye çalışsa bile bu bazen pek mümkün olmuyor. Şirketin yeni gözdesi iOS 13, Apple ürünlerinin önemli bir bölümüne gelecek olmasına rağmen bir kısım modellere gelmeyecek.

Hangi iPhone modelleri iOS 13 alacak?

Yapılan iOS 13 güncellemesini alacak iPhone modelleri şu listeden oluşacak;

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/ XS Max

iPhone 6S/6S Plus

iPhone 7/7 Plus

Hangi iPad Ürünleri iOS 13 Alacak?

Şirketin iOS 13 güncellemesini alacak olan iPad listesi şu şekilde olacak;

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad 5

iPad 6

iPad Pro

iPad Mini 3

Tüm bu listeler içerisinde sizleri şaşırtan ürünler oldu mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.