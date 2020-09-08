Gelecekte Hangi Hayvanlar İnsanlar Kadar Zeki Olacak?

Tıpkı insanlar gibi düşünebilen ve konuşabilen hayvanlar genellikle mitlerde, çocuk kitaplarında ve animasyonlarda yer alıyor. Peki ama gelecekte herhangi bir yerde hava durumu hakkında homurdanan iki hayvanı görmek mümkün olacak mı ve cevap eğer 'evet' ise bu zekayı geliştiren ilk hayvan hangisi olacak?

Hangi Hayvanlar İnsan Zekasına Ulaşacak?

En kısa şekilde cevaplamak gerekirse bu sorunun gösterişli bir cevabı yok. Birincisi, zekayı nasıl tanımladığımıza bağlı. Dışarıdaki pek çok hayvan problem çözme, görsel hafıza ve hiyerarşik planlama açısından sahip olduğumuz yeteneklerin bir kısmına sahiptir.

Peki yaptığımız şeyleri yapmayı öğrenebilecek hayvanlar var mı? Cevap, kesinlikle evet. Örneğin video oyunu oynayan şempanze Ayumu'ya bakın. Oyunda üniversite öğrencilerini yendi - en azından öğrencilerin pratik yapmalarına izin vererek adil bir oyun oynamaya karar verene kadar - sonrasında ise berabere kaldı.

Öte taraftan Şempanze (Pan Troglodyte) ve Bonobo (Pan Paniscus) çoğu bilişsel sinirbilimci tarafından insan benzeri zeka kazanmaya aday olarak gösterilir.

Hepsi alet yapımını, yaptıkları bu aletlerin kullanımını ve daha yüksek sosyal hiyerarşi ile öne çıksa da kendilerini olası adaylar haline getiren asıl şey öz farkındalığa sahip oldukları gerçeğidir. Kısa bir şekilde öz farkındalık, kişinin kendi düşüncesini yansıtabilme ve bildiğini bilme yeteneğidir. Bunlar, düşüncelerini yansıtma becerisine sahiptir ve bu, zekaya yönelik en önemli ilk adımdır.

Sonuçta maymunlar insan seviyesine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir. Ancak iletişim kuruyorlar, aldatıyorlar, soyut düşünüyorlar, cinayet işliyorlar, örgütlüyorlar ve modelliyorlar. Şüphesiz ki bu onları en iyi aday yapsa da çoğu durum, gelecek nesillerin karşılaşacağı baskı ile ilişkili olacak.