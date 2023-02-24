Bakan Kurum Açıkladı: Hangi İle Kaç Konut Yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek vatandaşlar gerek hükûmet, depremzedelerin yaralarını sarabilmek adına seferberlik içerisinde çalışıyor.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği depremden etkilenen bölgelerde ne kadar konut yapılacağı ve TOKİ'nin yapacağı konutların örnek projeleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıklamasıyla vatandaşlara 1 yıl sonra teslim edileceği söylenen konutların projeleri de detaylandırıldı.

270.000 Konutun Yapımına Aynı Anda Başlanacak

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi adına hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum il il yapılacak konut sayısını da açıkladı.

"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1.361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2.927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14.141, Kahramanmaraş'ta 12.135, Malatya'da 17.990, Şanlıurfa'da 2.054, Gaziantep'te 9.130, Kilis'te 1.002, Adıyaman'da da 10.000 köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70.000 köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Bakan Kurum ayrıca 270.000 konutun inşasına eş zamanlı bir şekilde başlanacağını belirtti. Peki bu konutların yapı tasarımları nasıl olacak? Konuya dair TOKİ detaylı konut projelerinin taslaklarını paylaştı.