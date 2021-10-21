Hangi Maçlar Şifresiz Yayımlanacak? RTÜK Açıkladı!
Hangi maçlar şifresiz yayımlanacak? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından çok merak ediliyordu. RTÜK, konu ile ilgili önemli bir liste paylaştı.
Hangi maçlar şifresiz yayımlanacak? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz yayımlanacak spor müsabakalarının listesini paylaştı. Paylaşılan liste ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Listeye dair tüm ayrıntılar haberimizde.
Hangi Maçlar Şifresiz Yayımlanacak Sorusu Yanıtlandı
RTÜK tarafından paylaşılan listeye göre UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması şifresiz olarak yayımlanacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:
- Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları,
- FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,
- FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,
- Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,
- Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları,
- UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması,
- Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,
- Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,
- Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
- Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
- 1Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu,
- Akdeniz Oyunları,
- İstanbul Maratonu,
- Gazi Koşusu,
- İslam Dayanışma Oyunlar,
- Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
- Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus),
- Yunus Emre Şenlikleri,
- Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri,
- Nevruz Etkinlikleri,
- Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları
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RTÜK, "Önemli Olaylar Listesi"nde bir güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme ile birlikte şifresiz olarak yayımlanacak spor müsabakaları belli oldu. RTÜK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"6112 sayılı Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor."
"Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak."
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