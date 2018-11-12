Hangi Nokta Diğerini Takip Ediyor? Kimsenin Bilemediği O Soru

Yale Üniversitesinde çalışmaya devam eden bir grup bilim insanı, insan beynini alt üst eden bir tür illüzyon geliştirmeyi başardılar. İki küçük noktayla hazırlanan videoda, “Kırmızı mı yoksa mavi nokta mı diğerini takip ediyor?” diye soruldu. Videoyu izleyenlerin büyük kısmı soruya yanlış cevap verdi. Bakalım siz doğrusunu bulabilecek misiniz?

Neural Correlate Society tarafından geliştirilen yıllık optik illüzyon yarışmasına katılmak adına yapılan “Kim kimi takip ediyor?” başlıklı çalışma görenleri şaşırtmayı başardı. Tokyo haritası üzerinde dolaşan biri kırmızı diğeri mavi iki nokta hazırlayan bilim insanları, videoyu izleyenlere hangi noktanın hangisini takip ettiğini sordu.

Hemen yukarıda gördüğünüz videoya birçok farklı cevap gelirken, videoyu izleyenlerden herhangi biri doğru cevabı veremedi. Kendi cevabınızı hemen aşağıdaki oylamaya katılarak, bizlere iletebilirsiniz!

Videoyu izlediğinizde ilk önce kırmızı nokta sonrasındaysa mavi nokta takip ediyormuş gibi görünüyor; ancak aslında iki nokta da birbirini takip etmiyor. Bilim insanları, kırmızı noktanın çevresinde dönen mavi noktayı arka plandaki görüntüyü değiştirmek suretiyle birbirlerini takip ediyormuş gibi gösteriyorlar. Arka planın hareket etmesiyle insan beyni herkese küçük bir oyun oynuyor ve ortaya böylesine ilginç anların ortaya çıkması sağlanıyor.

Yale Üniversitesinde yapılan çalışmayı anlatan ve olayın nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılarını aktaran videonun tamamını ise aşağıdan izleyebilir, konun detaylarına ulaşabilirsiniz.