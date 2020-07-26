Hangi Otomotiv Firmalarına Kredi Verilmeyecek? Bankalar Açıkladı!

Devlet bankaları hangi otomotiv firmalarına kredi verilmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, hiç beklenmeyen şirketlere bile kredi kesintisi yapılacağı ortaya çıktı. Bu haber, otomotiv dünyasına adeta bomba gibi düştü. İşte merak edilen bütün detaylar.

Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi şirketler günümüzün en gözde kuruluşları içerisinde yer alıyor. Özellikle de Fiat ve Ford çok ayrı bir yere sahip. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları tarafından alınan bir kararla birlikte, bu şirketler büyük zorluklarla karşılaşabilir. Normalde; 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi imkanından yararlanabiliyorlardı.

Hangi otomotiv firmalarına kredi verilmeyeceği kesinleşti

Otomobil fiyatları son dönemlerde tahmin edilenin de üstünde bir artış gösterdi. Bu dönemde özellikle ikinci el piyasası ciddi bir fiyat artışına giderken, sıfır araçlarda da benzer bir strateji izlendi. Bankalar, bu artıştan sonra vatandaşlara daha fazla taşıt kredisi sundu.

Taşıt kredileri konusunda 3 banka, “Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel / kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 ila yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.” ifadelerine yer verdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise, “Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır." diyerek konuyu netleştirdi. Sizce bu doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.