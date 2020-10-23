Hangi Sınıflar Okula Gidecek? MEB'den Yeni Açıklama Yapıldı!

Yüz yüze eğitimde 3. aşama başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Ortaokul 5. sınıflarda ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz." cümlelerine yer vermişti. MEB tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama yapıldı. 5. ve 9. sınıflar kaç gün okula gidecek? Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim hakkında detayları merak ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama.

MEB Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Yaptı: 5. ve 9. Sınıflar Kaç Gün Okula Gidecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime geçiş devam ediyor. 2 Kasım'dan itibaren 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. MEB tarafından 81 ile yazı gönderildi. Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6 ders), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7 ders) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 ders) yapılacak.

Her ders 30 dakika olacak ve 10 dakika dinlenme süresi yani teneffüs olacak.

5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yüz yüze yapılacak. İmam hatip ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak.

Koronavirüste Son Durum Ne?

22 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 355.528 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.584'e yükseldi.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.