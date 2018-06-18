Hangi Telefon Üreticisi Daha Hızlı Güncelleme Yayınladı?

Android’in en yeni sürümü olan Android O’nun tanıtılmasının üzerinden neredeyse 1 yıllık bir süre geçti. Yakın zaman sonra birçok kullanıcı Android P ile tanışmaya hazırlanırken, hangi telefon üreticisi daha hızlı güncelleme yayınlıyor sorusunun da cevabı ortaya çıktı.

Android ekosisteminin son büyük güncellemesi Android Oreo, 21 Ağustos 2017’de kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bugüne kadar güncelleme sözü verilen modellerin yüzde 94’lük kısmı için yayınlanan Android O, yavaş yavaş yerini Android P’ye bırakmaya başlamıştı. Android Authority isimli internet sitesi, bugün itibarıyla hangi telefon üreticisinin daha hızlı Android O güncellemesi yayınladığını ortaya çıkardı.

Sonuçlarda tutarlılık olması için aynı GSM operatörünü ve sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan telefonlar için yapılan güncellemeleri baz alan internet sitesi, yayınladığı listeyle birlikte birçok kullanıcıyı şaşırtacak sonuçlara ulaşmış oldu. Bununla birlikte Sony, Samsung, Nokia gibi birden fazla modeli için güncelleme yayınlayan telefon üreticilerinin, bütün modelleri için güncelleme yayınladıkları tarihi dikkate aldıklarını hatırlatan Android Authority, hemen aşağıda görebileceğiniz sonuçları ortaya çıkardı. Listede yer alan birçok markanın, amiral gemisi olarak tabir edilen telefon modellerine çok daha erken sürelerde güncelleme yayınladıklarını ve bahsedilen günlerin Türkiye'ye daha ileride olabileceğini de hatırlatalım.

En Hızlı Android Güncellemesi Yayınlayan Markalar

12- Razer (238 gün)

11- LG (203 gün)

10- Samsung (207 gün)

9- Essential (204 gün)

8- Lenovo / Motorola (123 gün)

7- Huawei / Honor (163 gün)

6- Xiaomi (131 gün)

5- Asus (130 gün)

4- HTC (98 gün)

3- OnePlus (90 gün)

2- Nokia (95 gün)

1- Sony (63 gün)