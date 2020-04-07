Hangi Ülke Covid-19 için Ne Kadar Test Yaptı? İşte Yanıtı

SARS-CoV-2 virüsü hızla yayılmaya devam ederken pek çok kişi hangi ülkenin ne kadar test yaptığını merak ediyor. İşte yanıtı!
Ülkelerin Covid-19 Test Sayısı
7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 ile enfekte olan 1,359,110 vaka bulunuyor. Öte taraftan enfekteye bağlı 75,923 ölüm gerçekleşti. Peki hangi ülke bugüne kadar ne kadar test yaptı? Sizler için derledik.
Not: Aşağıda vereceğimiz bilgiler 7 Nisan 2020 tarihini ve öncesini kapsamaktadır. Veriler ülkelerin otoriter kaynaklarınca açıklanan bilgileri içeriyor olup kesinlik içermez. Bu veriler hakkında açıklama yapmayan ülkeler listede yer almayabilir.
1- Amerika: 1,933,423 adet test yapıldı.
2- Almanya: 918,460 adet test yapıldı.
3- Rusya: 795,000 adet test yapıldı.
4- İtalya: 721,732 adet test yapıldı.
5- Güney Kore: 461,233 adet test yapıldı.
6- İspanya: 355,000 adet test yapıldı.
7- Kanada: 330,901 adet test yapıldı.
8- Avustralya: 310,700 adet test yapıldı.
9- Birleşik Krallık: 252,958 adet test yapıldı.
10- Fransa: 224,254 adet test yapıldı.
11- Birleşik Arap Emirlikleri: 220,000 adet test yapıldı.
12- Türkiye: 202,845 adet test yapıldı.
13- İsviçre: 162,500 adet test yapıldı.
14- Hindistan: 140,293 adet test yapıldı.
15- Avusturya: 115,235 adet test yapıldı.
16- Norveç: 111,299 adet test yapıldı.
17- Portekiz: 110,000 adet test yapıldı.
18- İsrail: 109,724 adet test yapıldı.
19- Hong Kong: 96,709 adet test yapıldı.
20- Vietnam: 94,305 adet test yapıldı.
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