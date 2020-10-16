Hangouts'tan Google Chat'e Geçişin Detayları Belli Oldu

Google, Hangouts'tan Google Chat'e geçiş detayları hakkında önemli bir yazı paylaştı. Google'ın mesajlaşma uygulamaları (Hangouts, Meet, Duo...) şu anda oldukça karmaşık görünüyor ancak şirketin blog yazısında yer alan bilgilerden yola çıkıldığında gelecek yıl içerisinde iletişim kurmak için kullanılan uygulamalarla ilgili karmaşıklık biraz daha giderilecek gibi görünüyor. İşte Google'ın blog yazısında yer verdiği geçiş ilgili tüm ayrıntılar!

Hangouts Kullanıcıları Google Chat'e Ücretsiz Geçecek

Bir zamanlar Google Hangouts kullanan internet kullanıcılarının kafasında uzun bir zamandan beri "Hangouts'tan Google Chat'e geçiş nasıl olacak?" ve benzeri sorular vardı. Şirketin Hangouts'un fişini çektiği internet kullanıcıları tarafından zaten biliniyordu ama şirket tarafından paylaşılan küçük bir bilginin nasıl işleneceği hakkında kesin bir bilgi yoktu. Şirket, dün paylaştığı blog yazısıyla insanların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu.

Google Chat'in başlangıçta yalnızca işletmelere özel olarak geliştirilen Slack benzeri bir mesajlaşma hizmeti olması amaçlanıyordu ama şirket, blog yazısına göre mevcut tüm Hangouts kullanıcılarının 2021 yılında "ücretsiz" olarak "Chat" isimli mesajlaşma hizmetini kullanmasına izin verecek. Google'ın yeni mesajlaşma hizmeti tam olarak bire bir görüşmelerin yerini tutamasa da grup sohbetleri ve ortak çalışma alanı oluşturmak için bir dizi özellik ve yeni güvenlik araçları sunuyor. Chat ayrıca Gmail uygulamasına da entegre edilecek.

Google'a göre Hangouts görüşmelerinin, kişilerinin ve geçmişinin tamamı otomatik olarak Chat uygulamasına taşınacak ancak sistemin çalışma mantığı ile ilgili ayrıntılar henüz internet kullanıcıları ile paylaşılmadı. Buna ek olarak, Google'ın Hangouts sunucularını ne zaman kapatacağına ilişkin henüz paylaşılmış kesin bir bilgi de bulunmuyor.

Şirket, Chat'in geliştirilme aşamasında grup görüşmeleri gibi özellikleri eklemek ile sınırlı kalınmadığını aynı zamanda mesajlaşma uygulamasının planlama ve iş birliği gibi faaliyetleri ayarlamanızın gerektiği takım çalışmalarına da çok faydasının dokunacağını da ifadelerine ekledi. Hangouts'taki arama özelliği önümüzdeki yılın başında Avrupa'da yer alan tüm kullanıcılar için kaldırılmış olacak. Hangouts'ta görüntülü görüşme başlatmak isteyen kişilerin ise kasım ayından itibaren Google Meet uygulamasını kullanması gerekecek. Google Voice kullanıcısı olup Hangouts kullanan kişiler de sesli görüşme ve kısa mesajlar için Voice uygulamasına yönlendirilecek.