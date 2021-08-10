Hangouts Yolun Sonuna Geldi

Google, uzun yıllardır kullanılmakta olan Google Hangouts için yolun sonuna gelindiğine dair çeşitli bildirimler göndermeye başladı. Peki Hangouts kullanıcıları, bundan sonraki iletişimlerini hangi uygulama ile sürdürecek? İşte merak edilen tüm detaylar ve dahası!

Google Hangouts Yakında Kullanımdan Kaldırılacak

Google, Hangouts uygulamasından sonra kullanımların tamamını Chat uygulamasına doğru kaydırmayı hedefliyor. Bu nedenle şirket, geçtiğimiz haziran ayında Chat uygulaması üzerinde bazı kapsamlı değişikliklere imza atarak, bu uygulamayı herkese hazır hale getirmişti.

Şimdi ise, Hangouts uygulamasına giren kullanıcılar, servisin çok yakında kullanımdan kaldırılacağına yönelik bazı bilgilendirme mesajları alıyor. Mesajların hemen altında ise, kullanıcıların Chat uygulamasına yönlendirilmesi için bir butonun yer aldığını görüyoruz.

Ufak bir bilgilendirme olması adına Hangouts, 16 Ağustos 2021 itibarıyla resmi olarak kullanımdan kaldırılacak. Bu nedenle Hangouts üzerindeki iletişiminizi sürdürebilmek için hemen aşağıdaki bağlantıdan Google Chat uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Uzun yıllardır aramızda olan ve ağırlıklı olarak kurumsal iletişime yönelik kullanılan Hangouts, koca bir ömrü gerisinde bırakarak bizlere veda etmeye hazırlanıyor. Ufak bir bilgilendirme adına Hangouts üzerindeki tüm sohbetleriniz, Chat uygulamasında senkronize bir şekilde yer almakta.

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