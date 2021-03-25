Hap Formunda Koronavirüs Aşısı Klinik Denemelere Başlayacak

Hap formunda koronavirüs aşısı geliştiriliyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri şirketi Oramed ve Hindistan merkezli Premas Biotech'in ortak girişimi Oravax Medical Inc. tarafından geliştirilen hap şeklinde COVID-19 aşısı çok yakında klinik denemelere başlayacak.

Hap Formunda Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını sonlandırmak için geçtiğimiz aylarda koronavirüs aşıları geliştirildi ve bir süredir dünyanın dört bir noktasında aşılama süreçleri devam ediyor. Şu anda mevcut COVID-19 aşıları insanlara iğne aracılığıyla uygulanıyor.

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri şirketi Oramed ve Hindistan merkezli Premas Biotech'in ortak girişimi Oravax Medical Inc., aşıyı hap şeklinde üretmek için kollarını sıvadı. Aşı kullanıma sunulduğunda insanlar normal ilaç gibi aşıyı hap formunda içebilecek. Bu, iğne olmaktan korkan vatandaşlar için oldukça etkili bir çözüm.

Oramed CEO'su Nadav Kidron, yaptığı açıklamada, hap şeklindeki aşı sayesinde insanların kendi evlerinde aşı olabileceğini söyledi. Aktarılan bilgilere göre aşı, normal bir buzdolabı sıcaklığında nakledilebilecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek.

Geliştirilen aşının iğne fobisi olan kişiler için biçilmiş bir kaftan olabileceğini belirten East Anglia Üniversitesinde görevli Prof. Paul Hunter, oral aşıların koldan alınan aşılara kıyasla daha birçok faydalar da sağlayabileceğini ifade etti. Prof. Hunter, iğne aracılığıyla yapılan aşıların genellikle şiddetli hastalıkları önlemede çok başarılı olduğunu fakat enfeksiyonu önlemede çok iyi olmadıklarını söyledi.

Oravax olarak isimlendirilen aşısı hayvanlar üzerinde denendi. Hayvan çalışmaları sonuçlarının cesaret verici olduğunu belirten Prof. Hunter, hayvan sonuçlarının her zaman insan sonuçları ile aynı olamayabileceğinin de altını çizdi. Yani aşının hayvanlar üzerindeki denemelerde başarılı olması, insanlar üzerindeki denemelerde de başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Prof. Hunter, bu sebepten ötürü bundan emin olmak için insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Oravax Medical Inc. tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde aşı insanlar üzerinde denenmeye başlayacak. Başarı garantisi ise bulunmuyor. Geliştirilen aşı insanlar üzerinde başarılı olamayabilir. Aşı gerekli aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra kullanıma sunulacak. Şu anda çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.