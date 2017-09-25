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Happn, En Çok Flört Edilen Müzeleri Açıkladı

Happn uygulama
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya

Sonbaharın gelmesiyle İstanbul şehir yaşantısı, eski zenginliğine ve herkesin alışkanlık edindiği aktivitelere dönmüş görünüyor.

Şehir sakinleri sosyal ve kültürel etkinliklerini bir arada sürdürmeye devam ediyorlar. Sinemalar, eğlence yerleri, sanat galerileri ve müzelere karşı yoğun bir ilgi olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Bu merkezlerde ilginç bir istatistik yapan Happn arkadaşlık uygulaması, bu hareketliliği gözler önüne süren bir raporunu açıkladı.

Çevrimiçi tanışma ve arkadaşlık uygulaması Happn, İstanbul'un bu yoğun gündeminden yola çıkarak şehirde bulunan kullanıcılarının en çok nerelerde tanışarak buluştuklarını açıkladı

Bu araştırmasında Happn, kullanıcıların birbirlerini karşılıklı beğenerek, buluşmayı seçtikleri mekanların İstanbul Müzeleri olduğuna dikkat çekiyor.

Happen araştırmasına göre, şehrin en çok flört edilen mekanları arasında özellikle 7 müze dikkat çekiyor.

Bu müzeler ise şöyle sıralanıyorlar.

  • İstanbul Modern
  • İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
  • Pera Müzesi
  • Doğançay Müzesi
  • Elgiz Müzesi
  • Sakıp Sabancı Müzesi
  • Sadberk Hanım Müzesi

Meğer, hem arkadaş canlısı hem de sanat ve tarih düşkünüymüşüz de, pek çaktırmıyormuşuz.

Flört Uygulaması Happn 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! MOBİL Flört Uygulaması Happn 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

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