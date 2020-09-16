Oyun Geliştirme Maratonu Happy Game Jam Başlıyor

Oyun geliştiricilerinin 48 saat içerisinde bitmiş bir oyun yapabilmek için çalıştıkları Game Jam etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. İnternet üzerinden düzenlenecek, iPhone 11 ve PlayStation 4 gibi ödüller barındıran Happy Game Jam (HGJ Online) kısa süre önce duyuruldu.

İsteyen herkesin katılabildiği Happy Game Jam'de sıralamayı ise daha önceki etkinliklerin aksine CPI ve CTR oranlarının belirleyeceği söylendi. Geliştirilen oyunlar arasında en iyi reklam performansını gösteren yapımın, birincilik ödülünün sahibi olacağı aktarıldı.

Happy Game Jam (HGJ Online) Başlıyor

Game Jam adı verilen etkinliklerde geliştiriciler, kısıtlı süreler içerisinde bir ürün ortaya koymaya çalışıyorlar. 48 saat içerisinde tamamen bitmiş diyebileceğimiz ürünlerin geliştirilmeye çalışıldığı maratonlar, hem katılanlar hem de izleyenler için oldukça öğretici oluyor.

Happy Game Jam etkinliği ise mobil oyunlara yönelik düşünülen ve internet üzerinden düzenlenecek bir Game Jam olarak karşımıza çıktı. Etkinlik kapsamında takımların ya da bireysel katılımcıların mobil oyunlar geliştirecekleri, ortaya çıkan oyunların ise reklam testlerine sokulacağı aktarıldı.

200 dolar harcanarak yapılacak ilk reklam faaliyetlerinden sonra, CPI (Yükleme Başına Maliyet) ve CTR (Tıklama Oranı) konusunda en iyi performansı gösteren oyunun birinci olacağı duyuruldu.

Eğlenceli görünen bu etkinliğe katılmak için yapmanız gerekenler ise basit: Burada yer alan bağlantıya tıklayarak etkinlik sayfasını ziyaret edebilir ve formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 17 Eylül saat 23.59'da sona erecek.