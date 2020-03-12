Hapşıran Yolcu Sebebiyle Uçak Acil İniş Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde iç seferlerden bir tanesi daha önce görülmemiş bir sebeple acil iniş yaptı. Uçaktaki yolculardan birinin hapşırmasından sonra yaşanan panik sebebiyle pilot uçağı Denver havalimanına indirdi.

Koronavirüs COVID-19 salgını artık gündemin değişmez maddesi haline gelmişti. Çin'de başlayan ve neredeyse her ülkeyi etkileyen virüs, Çin'in dışında İtalya ve İran'da zor anlar yaşanmasına sebep olmuştu. Dün erken saatlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasını doğrulamıştı. Türkiye'de henüz bir salgın haline dönüşmeyen COVID-19, hızlıca yayıldığı ülkelerde ise paniğe yol açmıştı.

Dün itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel pandemi ilan ederek bütün ülkelerden önlemleri artırmalarını isterken, konuyla ilgili açıklamalar yapan uzmanlar, henüz en kötü günleri görmediğimizi dile getirmişlerdi. Dün ABD'de yaşanan olay tam da bunun göstergesi oldu.

United Havayolları'nın Newark, New Jersey - Eagle, Colorado seferini yapan uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Denver havalimanına acil iniş yapan uçakta, asılsız bir virüs iddiası dolaşmaya başlamıştı. Uçaktaki yolculardan birinin hapşırması sonrasında yaşanan panik, görevliler tarafından bastırılamayınca, pilotlar acil iniş kararı vermek durumunda kaldılar.

Uçağın virüs sebebiyle acil iniş yapmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri giderken, yapılan ilk incelemelerden sonra hapşıran yolcuda herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadı. Hatırlayacağınız üzere insanlar hasta olmadan da hapşırabiliyorlardı.

Paniğe sebep olan üç yolcu uçaktan indirilirken, hapşıran yolcunun sağlıklı olması sebebiyle yoluna devam etmesine karar verildi. Yapılan incelemelerin ardından uçak, seferini tamamladı ve gitmesi gereken havalimanına inişini gerçekleştirdi.