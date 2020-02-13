Hard Diskin Şifresini Çözmeyi Reddetti Dört Yıl Hapiste Yattı!

Amerika sınırları içerisinde gerçekleşen olayda gözaltına alınan Francis Ralws, polisin isteğine karşın vermediği sabit disk şifresi nedeni ile dört yıl hapis yattı.

Suçluluğu Kanıtlanamadı!

2015 yılında gerçekleşen olayda evine polisler tarafından baskın düzenlenen Ralws, çocuk pornografisi indirme suçuyla gözaltına alındı. Evde iki adet akıllı telefon, bir dizüstü bilgisayar ve iki sabit sürücü ele geçiren polisler bunları incelemeye aldı. Dizüstü bilgisayara erişim sağlayabilen polis, adli analizler sonucu bu indirmenin gerçekleştiği ve sabit diske aktarıldığı bilgisine ulaştı.

Bu yönde bir kanıt bulunsa da ele geçirilen sabit diskleri daha öncesinde şifreleyen Ralws, polisin bu dosyalara erişimini engelledi. Sabit sürücülerin şifresini çözmek için gereken şifreleri hatırlamadığını belirten Ralws, daha sonrasında kanıtları ve tanıkları engelleme nedeni ile hapise atıldı.

Yaklaşık dört yıl hapiste yatan adam daha sonrasında tanıklığı ve kanıtları engelleyici hareketler nedeni ile alabileceği azami hapis cezasından daha fazlasını aldığı gerekçesi ile adli yollara başvurdu. Mevcut yasalar dahilinde Ralws'ın en fazla 18 ay hapis cezası alması gerekmekte.

Duruşmanın nasıl sonuçlanacağı tam olarak bilinmese de hükümetin, çocuk pornografisi konusunda ağır kanıtlarının olduğunu göz önüne alırsak Ralws'ın hapis cezasından kaçamayacağı bariz gibi gözüküyor.