Harita Teknolojisi 2020 Yılında Sürprizlerle Dolu Olacak

Harita teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmalar giderek daha farklı alanları kapsamaya başladı. Bundan kısa bir süre önce harita uygulamaları standart alan gösterimi yapıyordu. İşte haberimizin detayları.

Diğer birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi 2019 yılında harita teknolojisi de büyük bir evrim geçirdi. Yılın ortasında Google 2 boyutlu harita gösteriminden 3 boyutlu harita gösterimine geçti.

Harita teknolojisi bütün alanlara yayılıyor

Haritalandırma denilince akla ilk gelen genellikle yeryüzü haritalandırması oluyor. Uzmanlar 2019 yılında haritalarla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda suların altında kalan alanlarda da haritalar çıkardı.

2020 yılında ise yapılacak çalışmaların çok daha kapsamlı bir hale gelmesi bekleniyor. Öncelikli olarak üç boyutlu harita çalışmalarının genele yayılması büyük olasılık. Ayrıca nesnelerin tarandıktan sonra 3 boyutlu hale getirilmesi ile birlikte haritaların görsel açıdan çok daha canlı olması da beklenen gelişmeler arasında.

Google haritalar başta olmak üzere dünya genelinde faaliyet gösteren birçok harita programı, 2020 yılında başka sistemlerle entegre olmuş bir şekilde karşımıza çıkacak. Peki sizce 2020 yılı için daha başka ne tür gelişmeler ortaya çıkabilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.