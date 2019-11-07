Harley-Davidson Elektrikli Bisikletlerini Tanıttı

Harley-Davidson normalde birinci sınıf motosikletleriyle tanınan bir markadır. Ancak görünüşe göre firma, motosiklet pazarının yanı sıra elektrikli bisiklet pazarında da söz sahibi olmak istiyor.

Şirket, elektrikli bisikletlerini ilk kez EICMA 2019 Motosiklet Fuarı’nda halka açık olarak sergiledi. Bundan öncesinde elimizde sadece render’lar ve konsept görselleri mevcuttu ancak bu seferkiler Harley-Davidson’ın elektrikli bisikletlerine ait gerçek görüntüler.

Ancak motosiklet fuarında sergilenen modellerin, aslında birer prototip olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani bu elektrikli bisikletler piyasaya sürüldüğünde buradakinden daha farklı bir görünüm ile karşımıza çıkabilir.

Elektrikli bisikletin başlıca teknik özellikler arasında; hidrolik diskli frenler, LED ışık, çıkarılabilir bir akü ünitesi ve dişliler için otomatik bir şanzımanın yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak bisikletlerin piyasaya sürülmeye hazır olan son versiyonlarında çok daha fazla özellik de yer alabilir.

Harley-Davidson’ın elektrikli bisikletlerinin akü kapasitesi ve fiyat etiketi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak görünüşüne bakılırsa, bu elektrikli bisikleti uygun bir fiyata satın almak mümkün olmayabilir.

Bunlar ilk etapta birinci sınıf elektrikli bisikletler olarak karşımıza çıkacak fakat daha sonraki dönemlerde biraz daha uygun fiyatlı versiyonların satışa sunulması ihtimali de var.

Harley-Davidson’ın resmi sitesi üzerinden elektrikli bisikletlerle ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz.