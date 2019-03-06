Harley-Davidson'ın Eski Mühendisinden Elektrikli Motosikletler

Ünlü motosiklet markası Harley-Davidson’ın eski mühendisi Erik Buell, Fuell adında bir elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet girişimi kurdu. Formula E’nin arkasındaki şirketin sahibi Frederic Vasseur ile birlikte çalışan Buell, ilk ürünlerini tanıttı.

Fuell’in Fluid adını verdiği ilk elektrikli bisiklet modeli, 3.300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. İki adet değiştirilebilir bataryası bulunan Fluid, tam şarjla 125 kilometre menzil sunuyor.

Fluid’in biri saate 32 kilometre, diğeri ise saatte 45 kilometre hızla gidebilen iki farklı modeli bulunuyor. Şirket, ilk elektrikli bisiklet modelinin yakında satışa sunulacağını söyledi.

Fuell’in tanıttığı en dikkat çeken ürün ise tamamen elektrikli motosiklet modeli Flow oldu. 11kW ve 35kW olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle gelen Flow, siyah gövdesi üzerindeki parlak yeşilimsi ve mavi vurgularıyla oldukça şık görünüyor. Ayrıca arka tekerleğindeki kapalı zincir motoru da, motosiklete daha fütüristik bir görünüm kazandırmış.

Flow’a sahip olmak isteyen kişilerin yaklaşık 11.000 doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Fuell, elektrikli motosiklet modelinin 2021 yılında satışa sunulacağını açıkladı.

Buell, daha önce de kendi motosiklet şirketini kurmuş, daha sonra Harley-Davidson’a satmıştı.

Harley-Davidson, LiveWire adını verdiği ilk elektrikli motosikletini geçtiğimiz kasım ayında tanıtmıştı. Henüz prototip aşamasında olan motosikletin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.