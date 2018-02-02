Harley Davidson'un Elektrikli Motosikleti 2019'da Piyasaya Çıkıyor

Son yıllarda elektrikli motosiklet konusunda çalışmalar yaptığı bilinen Harley Davidson, ilk elektrikli motosikletini 2019’da piyasaya süreceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harley Davidson’un CEO’su Matt Levatich, bu projenin, iş alanlarını büyütmek ve genişletmek adına iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Henüz elektrikli motosiklet pazarının yeterince büyük ve karlı olmadığını belirten Levatich, günümüzde bu sektörün emekleme aşamasında olduğunu ifade etti. Yine de Levatich’e göre Harley Davidson’un bu hamlesi, hem Harley Davidson’un hem de elektrikli motosiklet pazarının büyümesine ve gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacak.

Harley Davidson, 2014 yılında Livewire ismini verdiği konseptiyle, elektrikli motosiklet alanındaki vizyonuyla ilgili ilk sinyallerini vermişti. Project Livewire adı altında üretilen bu elektrikli motor, 74 beygir gücündeydi ve 0’dan 100’e 4 saniyede çıkabiliyordu. Maksimum 148 kilometrelik hıza ulaşabilen bu elektrikli motorun tamamen şarj edilme süresi ise 3,5 saatti. Elektrikli motor bir şarj ile maksimum 85 kilometre mesafe kat edebiliyordu. Bu prototip Avengers isimli sinema filmi serisinde Black Widow karakteri tarafından da kullanılmıştı.

Büyük yapısı, yüksek motor gücü ve kendine has motor sesiyle bilinen Harley Davidson bu elektrikli motoru yeterli bulmadı. Şirket o tarihten itibaren yeni elektrikli motor projelerine odaklandı. Gelişen elektrikli otomobil ve motor teknolojileri, Harley Davidson’un gelişimi ve edindiği tecrübeler göz önüne alındığında şirketin 2019 yılında çok daha iyi ve daha kapsamlı bir elektrikli motor ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Harley Davidson ile ilgili bu heyecan verici haberlerin yanı sıra bazı kötü haberler de var. Son yıllarda kayıplar yaşayan motosiklet sektöründe Harley Davidson da bu kayıplardan nasibini fazlasıyla alıyor. Şirket, Missouri’de bulunan bir fabrikasının kapatıldığını ve 800 kişinin işten çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca şirketin 2017 yılındaki satış rakamlarının yüzde 6,7 oranında düşüş gösterdiği ve bu düşüşün 2018’de de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Şirket 2019 yılında seri üretimine başlayacağı elektrikli motor ile son dönemdeki kayıpları noktalamayı ve yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Yine de bu konuda bazı soru işaretleri de yok değil. Elektrikli otomobil sektöründe kullanıcıların beklentileri daha öngörülebilir olurken, konu motosiklet olduğunda kullanıcıların çoğu ulaşım amacının yanında motoru hissetmeyi ve motor sesini duymayı da istiyor. Bu nedenle elektrikli motorlara gelmesi beklenen taleplerin beklenenden daha düşükte kalması ihtimali de bulunuyor. Elektrikli motorlarda özellikle motor sesinin olup olmayacağı veya olursa nasıl bir ses olacağı konusu en çok merak edilen konu durumunda.