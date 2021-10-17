Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan animasyon dizisi Harley Quinn 3. sezon fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı. Peki, Harley Quinn 3. sezonu ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Harley Quinn 3. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

İlk olarak 29 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmaya başlanan Harley Quinn, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon ve macera ögelerinin yer aldığı animasyon dizisinin ikinci sezonu ise 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlandı.

Yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi olan Harley Quinn'in üçüncü sezonu uzun bir süredir sabırsızlıkla bekleniyor. HBO Max Latinoamérica YouTube kanalı üzerinden popüler yapımın fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman ile birlikte üçüncü sezon yayın tarihi de belli oldu.

Yayımlanan fragmana baktığımızda Harley Quinn'in yanı sıra Poison Ivy, King Shark, Kite Man, Dr. Psycho, Batman, Frank the Plant, Bane, Clayface, James gordon, yeni sezonda da yer almaya devam edeceğini görüyoruz.

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden yayımlanan fragmanda yeni sezonda yer alan bazı sahneleri görme imkanı elde ediyoruz. 2 dakika 52 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Harley Quinn Oyuncuları

Kaley Cuoco (Harley Quinn)

Lake Bell (Posion Ivy)

Alan Tudyk (Clayface)

Ron Funches (King Shark)

Tony Hale (Dr. Psycho)

Matt Oberg (Kite Man)

Jason Alexander (Sy Borgman)

Diedrich Bader (Batman)

Christopher Meloni (James Gordon)

J.B. Smoove (Frank the Plant)

Jim Rash (The Riddler)

James adomian (Bane)

Andrew Daly (Two-Face)

James Adomian (Bane)

Vanessa Marshall (Wonder Woman)

Briana Cuoco (Batgirl)

Alan Tudyk (The Joker)

Harley Quinn 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Harley Quinn isimli yetişkin animasyon dizisinin üçüncü sezonu 2022 yılında çıkacak. Dizi, HBO Max isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.

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