Harley Quinn Geri Dönüyor: Birds of Prey’in Yeni Fragmanı Yayında!

Margot Robbie’nin başrolünü üstlendiği Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’in yeni fragmanı yayınlandı. Harley Quinn hayranlarının büyük merakla beklediği Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’in yeni fragmanı izleyiciler tarafından tam not aldı.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, Joker ile yollarını ayıran Harley Quinn’in Black Canary, Huntress ve Renee Montoya ile birlikte Cassandra Cain isimli bir kızı kurtarmasını konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Cathy Yan’in oturduğu Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’in kadrosunda Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Laurel Lance), Ewan McGregor (Black Mask), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) gibi önemli isimler yer alıyor.

Harley Quinn hayranlarının merakla bekledikleri Birds Of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 7 Şubat 2020 tarihinde izleyicileri ile buluşacak. Sinemaseverler tarafından büyük bir beğeni toplayan Birds of Prey’in yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.