Harmony Saldırıya Uğradı: 100 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Kayıp

ABD'li kripto para şirketi Harmony, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda hackerların 100 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı. Saldırganların 85 bin 867 Ethereum çaldığını belirten şirket, Harmony Horizon köprüsünü işlemlere kapattığını duyurdu.

Ulusal ve uluslararası uzmanlar saldırganları tespit etmek ve çalınan kripto paraları geri almak için çalışmalara başladı.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.



More 🧵