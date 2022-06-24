Harmony Saldırıya Uğradı: 100 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Kayıp

ABD'li kripto para şirketi Harmony, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda hackerların 100 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı. Saldırganların 85 bin 867 Ethereum çaldığını belirten şirket, Harmony Horizon köprüsünü işlemlere kapattığını duyurdu.

Ulusal ve uluslararası uzmanlar saldırganları tespit etmek ve çalınan kripto paraları geri almak için çalışmalara başladı.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.



More 🧵 — Harmony 💙 (@harmonyprotocol) June 23, 2022

Saldırıdan en çok zararı alan ise AAG Ventures adlı metaverse yazılım şirketi oldu. Harmony Horizon köprüsüne büyük oranda yatırım yapan şirket, bu saldırı sebebiyle 84 milyon dolarlık zarara uğradı.

Horizon, çalınan 100 milyon dolarlık kripto paranın 78 milyon dolarlık kısmını dondurduklarını ve koruma altına aldıklarını açıkladı. Ayrıca hackerların kullandığı kripto para cüzdanını paylaşan firma, yetkililerden cüzdan için dondurma işlemi yapılmasını talep etti.

Firmanın tüm kripto paraları birleştirmek ve güvenliklerini artırmak için başlattığı projeyle beraber ürettiği Harmony One tokenları, geride bıraktığımız 24 saatte düşüşe geçti.

2022 Yılında 1 Milyar Dolara Yakın Kripto Para Çalındı

Londra merkezli kripto borsası araştırma şirketi Elliptic'in açıkladığına göre yalnızca 2022 yılında 1 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Halihazırda düşüş trendinde olan kripto para borsaları, güvenlik anlamında da kullanıcılarını mutlu edemiyor. Yaşanan bu hacker saldırıları sonrası kripto para fiyatlarının düşmesi bekleniyor.