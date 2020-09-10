HarmonyOS 2.0 Tanıtıldı: 2021'de Akıllı Telefonlara Gelebilir! İşte Detaylar

Huawei Geliştirici Konferansı'nda HarmonyOS 2.0 tanıtıldı. Huawei CEO'su Richard Yu, HarmonyOS 2.0 hakkında açıklamalarda bulundu. İşte HarmonyOS 2.0 hakkında açıklanan bilgiler.

HarmonyOS 2.0 Duyuruldu!

HarmonyOS 2.0 beta sürümünün 10 Eylül 2020'den itibaren akıllı saatler, TV'ler ve gözlüklerde kullanılabileceği açıklandı. Aralık 2020'de ise akıllı telefonlar için HarmonyOS 2.0 beta sürümünün açılacağı duyuruldu.

Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei Geliştirici Konferansı'nda (HDC) "Belki önümüzdeki yıldan itibaren HarmonyOS ile akıllı telefonlar göreceğiz" dedi. 2021 yılında HarmonyOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar tanıtılabilir.

HarmonyOS 2.0 yol haritası şu şekilde:

HarmonyOS 2.0'ın bugünden itibaren 128KB ila 128MB RAM'e sahip cihazları destekleyeceğini açıklayan şirket Nisan 2021 ve Ekim 2021'e kadar daha fazla RAM içeren cihazları açmayı hedeflediğini söyledi.