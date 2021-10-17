HarmonyOS 2 İşletim Sistemi 25 Telefona Daha Geldi

HarmonyOS 2 alacak 25 telefon belli oldu. Çinli üretici Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS, ikincil büyük güncellemesiyle birlikte daha fazla modele yayılıyor.

HarmonyOS 2 sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Huawei, tarihteki en büyük sistem yükseltme planını başlattı. Bu yükseltme, uzun yıllar boyunca çok sayıda cihazı kapsayacak şekilde düzenlendi. Birçok eski model artık yeni bir sistem güncellemesi ile yeni bir akıllı telefon gibi hissetme fırsatına sahip.

Şu an itibarıyla 100'den fazla modeli kapsayan 120 milyondan fazla Huawei/Honor cihazı bu güncellemeyi indirebilir durumda.

Son haberlere göre HarmonyOS, yeni bir HarmonyOS 2 yükseltme etkinliği turu resmi olarak başladı. Bu yeni tur, eski akıllı telefonların yanı sıra akıllı ekranlar da dahil olmak üzere 25 cihaz içeriyor. Huawei'nin HarmonyOS 2'yi paylaştığı yeni cihazlar şu şekilde:

HarmonyOS 2 alacak 25 telefon

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei-Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei-Mate RS Porsche Design

Huawei nova 4

Huawei Enjoy 10S

Huawei-Enjoy 10 Plus

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor-20S

Honor Play 4T Pro

Honor 10

Honor-V10

Huawei Smart Screen S 55 inches

Huawei Smart Screen S 65 inches

Huawei-Smart Screen S 75 inches

Huawei Smart Screen S Pro 65 inches

Huawei Smart Screen S Pro 75 inches

Huawei-Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V65 Premium Edition

Huawei-Smart Screen V65 2021

Huawei Smart Screen V75 2021

Bu güncellemeyi alan yukarıdaki modellere ek olarak, Huawei ayrıca Huawei Enjoy 20 5G dahil 9 modelin yeni bir halka açık beta işe alım turuna başladığını duyurdu. Ayrıca Huawei nova 8 SE ve diğer 8 tablet gibi cihazlar dahili beta alımına başladı.

Açık beta aşamasına girmek, cihazın temel olarak bu modellerin HarmonyOS uyarlamasını tamamladığını gösteriyor. Yine de ufak tefek hatalar olsa da günlük kullanım için yeterli.

Bazı kullanıcı geri bildirimlerine göre, HarmonyOS sistemini yükselttikten sonra eski modeller birçok işlevsel iyileştirme alacak. Ayrıca bu güncelleme yeni bir cep telefonu gibi performansı da önemli ölçüde artıracak.