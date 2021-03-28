HarmonyOS Çıkış Tarihi Belli Oldu!

HarmonyOS çıkış tarihi ortaya çıktı. Çin merkezli teknoloji devinin geliştirdiği işletim sistemi çok yakında resmi olarak yayımlanacak. Mart ayının başında üçüncü beta testlerine başlanan işletim sistemine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

HarmonyOS Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Google, Çin merkezli teknoloji devi Huawei firmasının Android lisansını iptal etmişti. Akıllı telefon üreticisi bunun üzerine kendi işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan işletim sistemi için beta testleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda üçüncü beta testlerine başlanan HarmonyOS'in son beta sürümü 31 Mart tarihinde yayımlanacak.

Teknoloji şirketi, HarmonyOS isimli işletim sisteminin kararlı sürümünün nisan ayında yayımlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu güncellemeyi alacak ilk akıllı telefon modeli ise Mate X2 olacak. Mate X2 modeli, katlanabilir yapıya sahip olması ile dikkat çekiyor. Paylaşılan bilgilere göre Android 10 işletim sistemi ile beraber gelen telefon, güncellemenin yayımlanmasının ardından HarmonyOS'a geçiş yapacak.

Mate X2 modelinin yeni işletim sistemine geçiş yapmasının ardından diğer birçok cihazın da HarmonyOS'e geçmesi bekleniyor. Çok yakında satışa sunulacak Huawei P50 modelinin HarmonyOS ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. P50 modelinin yeni işletim sistemiyle geleceği resmi olarak onaylanmadığını belirtelim. Yeni işletim sisteminin nasıl bir görünüme sahip olduğu ise henüz bilinmiyor.

P50 olarak isimlendirilen yeni amiral gemisi, normal şartlarda bu ay içerisinde tanıtılacaktı fakat ileri bir tarihe ertelendi. Şirket tarafından alınan erteleme kararına göre cihaz mayıs ayında tanıtılacak. Yani HarmonyOS'in kararlı sürümünün yayımlandıktan 1 ay sonra yeni amiral gemisi piyasaya sürülecek. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda söz konusu cihazların yeni işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkma ihtimali oldukça yüksek.

HarmonyOS Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar Listesi

Geçtiğimiz günlerde HarmonyOS güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesi sızdırılmıştı. Çin'in popüler sosyal medya hizmeti Weibo'da paylaşılan bilgilere göre HarmonyOS işletim sistemi güncellemesini alacak olan ilk akıllı telefon modelleri şu şekilde: