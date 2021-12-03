HarmonyOS Destekli Elektrikli Otomobil Geliyor: Tarih Verildi!

Elektrikli araç ve bileşen üreticisi Seres, HarmonyOS destekli elektrikli otomobil ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şirketin piyasaya süreceği araç, HarmonyOS tarafından desteklenen ilk otomobil olması ile dikkat çekiyor. Peki, merak içerisinde beklenmeye başlanan elektrikli araba ne zaman çıkacak? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

HarmonyOS Destekli Elektrikli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada çok popüler bir şirket olan Seres, Pure Electric Drive Genişletilmiş Menzil Platformu (DE-i) ile birlikte AITO isimli yeni araç markasını duyurdu. Şirket, AITO markası ile Çin pazarında Tesla gibi çeşitli dev üreticiler ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

Şirketin duyurduğu yeni elektrikli otomobil, Huawei şirketinin teknolojilerinden yararlanacak. Seres'in yeni elektrikli araba modeli, Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin HarmonyOS isimli işletim sistemi tarafından desteklenecek. Böylelikle araç, HarmonyOS desteğine sahip ilk otomobil olma unvanına sahip olacak.

SERES AITO M5 olarak isimlendirilen otomobil, Çin'de üst düzey bir akıllı araba deneyimi sunacak. Huawei tarafından yapılan açıklamada, Huawei'nin sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle inşa edilen temel teknolojisinin AITO'nun SUV aracını güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Sahip olduğu özellikler ile ilgi odağı olan yeni elektrikli otomobil modeli, 23 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak. Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan aracın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Otomobilin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Elektrikli SUV modeli, 0'dan 100 kilometreye yalnızca 4 saniyede ulaşacak. SERES AITO M5'in 1000 kilometreyi aşan menzil kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Yeni DE-i platformunun sunduğu genişletilmiş menzilli dayanıklılık modu, otomobilin çok yüksek menzile sahip olmasına olanak tanıyacak.

Seres tarafından duyurulan SERES AITO M5 isimli yeni elektrikli aracın özelliklerine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Ayrıca söz konusu modelin ne kadar fiyata sahip olacağı da açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda otomobil ile ilgili detaylı bilginin paylaşılması bekleniyor.

Sahip olduğu menzil kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran SERES AITO M5 isimli elektrikli otomobil modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Seres şirketi, Çin'de Tesla gibi dev üreticiler ile rekabet edebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.