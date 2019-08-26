HarmonyOS Destekli Otomobiller Çok Yakında Gelebilir

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda Çin'de düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı'nda tanıttığı HarmonyOS işletim sistemi çok yakında otomobillerde kullanılabilir. Çin'in popüler otomobil üreticisi olan Geely, HarmonyOS kullanımını daha da genişletmek için Huawei ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Geely, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da bir poster yayınlandı. Yayınlanan posterde HarmonyOS yazısının altında bir otomobil resmi ve sol üst köşede Gelly'nin logosu bulunmakta.

Yabancı kaynaklar Gelly marka araçlarda GKUI isimli bir işletim sisteminin bulunduğunu açıkladı. GKUI isimli işletim sistemi yerini HarmonyOS'a bırakabilir veya GKUI HarmonyOS'a sahip olan cihazları destekleyebilir.

Şu anda Gelly'nin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Huawei CEO'su Richard Yu, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda HarmonyOS'un otomobillerde bile kullanılabileceğinin altını çizmişti. İlerleyen zamanlarda konunun netleşmesi bekleniyor.

Gelly araçlarında HarmonyOS işletim sistemini kullanır ise HarmonyOS'u kullanan ilk otomobil markası olma ünvanına sahip olacak.

HarmonyOS ile beraber uygulamalardaki gecikme hızı %25.7 oranında azalacak. Ayrıca mikro çekirdek, işlemler arasındaki iletişim performansını mevcut sistemlerden beş kat daha verimli hale getirecek.

HarmonyOS'un nasıl göründüğüne dair bir görsel ne yazık ki şu an için bulunmamakta. HarmonyOS hakkındaki tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.